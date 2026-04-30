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30.04.2026 08:13:04

Oil falls back after surging to $126 on supply fears

Brent crude sets new conflict high as blockade of Strait of Hormuz continuesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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