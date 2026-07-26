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27.07.2026 01:37:11
Oil falls more than 7% as Iran and US pause strikes over Strait of Hormuz
Brent opens lower after two weeks of escalating violence pushed crude to more than $100 a barrelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|91,11
|-5,67
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|Ölpreis (WTI)
|84,28
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