Ölpreis (Brent)

63,20
USD
-0,14
-0,30 %
28.11.2025 23:22:46

Oil falls on drawn-out Ukraine peace talks, all eyes on upcoming Opec+ meeting

Saudi Arabia is expected to lower its January crude price for Asian buyers for a second month to its lowest in five...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Ölpreis (Brent) 63,20 -0,19 -0,30
Ölpreis (WTI) 58,55 -0,10 -0,17

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
