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30.05.2026 03:06:35
Oil falls on hopes for US-Iran ceasefire agreement
[HOUSTON] Oil futures fell more than 2 per cent on Friday (May 29), closing out their steepest weekly decline since early April...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.