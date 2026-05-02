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02.05.2026 02:41:36
Oil falls on hopes for US-Iran negotiations, Hormuz progress
[NEW SOUTH WALES] Oil edged lower in thin trading on Friday (May 1) with US-Iran peace negotiations on the ropes but still...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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