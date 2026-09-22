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22.09.2026 13:19:01
Oil falls to $98 as Saudi Arabia signals East-West pipeline reopening
Key route for Saudi crude to reach Red Sea has been closed for two weeks following drone strikesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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