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06.10.2026 00:10:58
Oil falls with focus on Saudi supplies, flows through Hormuz
West Texas Intermediate futures drop 1.8% to settle near US$89 a barrel; Brent closes around US$100Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|99,60
|-0,72
|-0,72
|Ölpreis (WTI)
|88,33
|-1,10
|-1,23