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16.03.2026 18:11:20

Oil for cash? Ukraine-Hungary tension continues to escalate

Hungary has seized a Ukrainian cash transporter and is pressuring Kyiv to resume oil deliveries. As Zelenskyy decries "banditry," will Ukraine get its cash back?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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