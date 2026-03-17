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17.03.2026 20:19:20
Oil for cash? Ukraine-Hungary tension continues to escalate
Hungary has seized a Ukrainian cash transporter and is pressuring Kyiv to resume oil deliveries. As Zelenskyy decries "banditry," will Ukraine get its cash back?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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