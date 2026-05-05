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06.05.2026 01:52:00
Oil futures fall after Trump pauses U.S. effort to partially reopen Strait of Hormuz
Crude-oil futures fell late Tuesday after President Donald Trump said his latest effort to partially reopen the Strait of Hormuz would be paused, to buy more time to reach an agreement to end hostilities with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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