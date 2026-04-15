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15.04.2026 11:14:00
Oil futures hold to tight range as hopes of peace deal between U.S. and Iran grow
Crude prices are mixed after President Donald Trump said the war in Iran is ‘very close to being over’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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