10.03.2026 11:33:00
Oil futures lose more than 11%, as energy ministers consider release of emergency crude reserves
Oil futures took another swift dive on Tuesday as world leaders consider releasing emergency supplies as the Iran conflict stretched into an eleventh day.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|87,84
|-3,56
|-3,89
|Ölpreis (WTI)
|83,93
|0,48
|0,58