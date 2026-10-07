|
08.10.2026 00:09:13
Oil gains on report Trump may order Iran strikes before midterms
Brent rises above US$101 a barrel, while West Texas Intermediate trades near US$89Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|101,17
|0,59
|0,59
|Ölpreis (WTI)
|88,28
|-1,16
|-1,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.