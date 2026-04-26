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26.04.2026 09:30:00
Oil Has Doubled From $70 to $100-Plus Since the Iran War Began. How to Position Now.
Brent oil, the global benchmark price, has soared from around $70 a barrel earlier this year to more than $100 in recent days. Oil could remain high for the rest of this year even if there's a peace deal, due to the time needed to reopen the Strait of Hormuz. In addition to clearing sea mines, it will take months to restart oil wells shut-in due to the war. Here's a look at how to position your portfolio for the prospect of higher oil prices in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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