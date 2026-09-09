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09.09.2026 09:33:52
Oil Hits $100 a Barrel as Turmoil Intensifies in Middle East
The cost of crude has risen 40 percent since the start of the war in Iran, pushing up the price of gasoline, diesel and other refined fuels.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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