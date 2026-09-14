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14.09.2026 06:42:40

Oil hits $109 after Saudi Arabia closes vital export pipeline

Delay to crunch meeting sets back efforts to restore shipping through vital waterwayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
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