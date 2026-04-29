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29.04.2026 23:48:33
Oil hits nearly four-year high as Hormuz stays shut with blockade to continue
Washington has turned away dozens of vessels since the start of the siege on Apr 13Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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