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21.09.2026 00:40:08
Oil hits over 1-week low on hopes of boost to diplomacy in Iran war
Brent crude futures stood at US$101.71 a barrel by 0213 GMT, down US$2.16, or 2.07%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|101,56
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|-2,22
|Ölpreis (WTI)
|98,14
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