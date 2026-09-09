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10.09.2026 00:07:05
Oil hits US$105 as Middle East flareup heightens supply worries
Brent is up more than 70% this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,07
|-1,56
|-1,45
|Ölpreis (WTI)
|100,91
|-1,57
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