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06.10.2026 00:10:58
Oil holds decline on signs of increased Middle East shipments
Brent trades little changed near US$100 a barrel as West Texas Intermediate steadies above US$89Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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