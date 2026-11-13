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13.11.2026 08:12:55

Oil-hungry Asia turns back to Mideast in earnest as flows expand

This lessens the need for imports from alternative suppliers including the USWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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