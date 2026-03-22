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22.03.2026 22:15:00
Oil Is Above $100 a Barrel for the First Time Since 2022. Here's Why Artificial Intelligence (AI) Investors Should Care.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the poster child for the artificial intelligence (AI) industry. Its chips are the "brains" that make AI function. However, AI doesn't live in a vacuum. With rising oil and natural gas prices, investors may need to start worrying about the future of AI companies like Nvidia. Here's why.The geopolitical conflict in the Middle East has resulted in major supply disruptions. The headline-grabbing problem is oil, but natural gas, chemicals, and even fertilizer markets have also been impacted. When supply is constrained in a commodity market, prices tend to rise.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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