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21.03.2026 12:05:00
Oil Is Down Today, Up Tomorrow. Here's Why I'm Not Worried.
Oil prices have been very volatile since Israel and the U.S. launched military strikes against Iran about three weeks ago. Crude has surged on news of attacks against oil tankers in the Persian Gulf and energy infrastructure in the region. Meanwhile, it has fallen on days when there are positive reports about potential strategies to reopen the Strait of Hormuz to tanker traffic and other moves to improve global oil supplies. Crude oil could continue to bounce around until there's a long-term solution on Iran. I'm not worried either way. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|98,23
|2,09
|2,17
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