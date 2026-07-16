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16.07.2026 15:29:00
Oil is facing a supply crunch — and the war in Iran isn’t the only problem
Constraints on Russia’s refining system have added to the existing crisis, strategists at J.P. Morgan said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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