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10.08.2026 18:57:15
Oil Jumps 3%, Yields Climb as Hormuz Hopes Fade: Stock Market Today
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|87,89
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|Ölpreis (WTI)
|82,13
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