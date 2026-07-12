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13.07.2026 00:38:05
Oil jumps 4% as new US-Iran strikes threaten energy shipments via Hormuz
Six vessels transited the strait on Jul 12, the lowest number in five weeksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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