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29.07.2026 00:05:03

Oil jumps above US$90 as Trump says US plans to strike Iran again

Crude’s sharp rally on Wednesday comes in the middle of a highly volatile monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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