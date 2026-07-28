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29.07.2026 00:05:03
Oil jumps above US$90 as Trump says US plans to strike Iran again
Crude’s sharp rally on Wednesday comes in the middle of a highly volatile monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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