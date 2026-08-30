|
31.08.2026 00:44:39
Oil jumps at week’s open as US military hits Iranian launchers
Prices are buffeted by stop-start efforts to end fightingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|90,88
|1,57
|1,76
|Ölpreis (WTI)
|85,98
|2,58
|3,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag nach unten.