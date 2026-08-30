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31.08.2026 00:44:39
Oil jumps more than 2% after US attack on Iran's Larak island
Brent and West Texas Intermediate are set to post small declines in AugustWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|90,25
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|Ölpreis (WTI)
|85,60
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