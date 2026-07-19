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20.07.2026 00:37:47
Oil jumps more than 3% as US-Iran conflict escalates
Brent crude futures climbed US$2.75 to US$90.85 by 2202 GMTWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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