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30.03.2026 03:58:38
Oil Jumps on Signs of Escalation of Middle East War
Investors digested increasing signs of escalation of the U.S.-Israeli war in Iran, which has led to a blockage of critical energy supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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