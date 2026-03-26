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26.03.2026 18:15:00

Oil Just Hit $100 a Barrel. Here's the 1 Energy Stock Built to Win Whether Prices Stay High or Crash.

Oil prices have been extremely volatile this year. Brent oil, the global benchmark price, has gone from around $60 a barrel in January to a peak near $120 a barrel a few days ago. While crude has come off its highs over the past few days as tensions in the Middle East have eased, it could easily soar again if they flare back up, or continue sliding if there's a peace deal. While most oil stocks will thrive if oil prices stay high, not all of them can still win if there's a crash. One that can win in either environment is Chevron (NYSE: CVX). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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