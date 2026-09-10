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11.09.2026 00:39:01
Oil Just Topped $109. Is It Too Late to Buy Chevron (CVX)? History Has a Clear Answer.
In absolute terms, the difference between a barrel of oil that costs $99 and a barrel of oil that costs $101 isn't much. But psychologically, that difference is immense.
At the end of the day on Tuesday, a barrel of benchmark Brent Crude oil cost $99.07, but early this morning, it was going for $101.02. Throughout the day, the price climbed higher, briefly topping $109. As of this writing, the per-barrel price of the global benchmark is over $108.
That's bad news for just about everybody... except shares of U.S. oil companies like Chevron (NYSE:CVX) and ExxonMobil (NYSE:XOM). But now that oil has broken through the $100/barrel threshold, is it too late to buy shares of Chevron?
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,18
|7,97
|7,87
|Ölpreis (WTI)
|102,48
|6,43
|6,69
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