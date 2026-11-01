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01.11.2026 06:00:18
Oil majors resist pressure to invest in new refineries as fuel prices keep rising
Conflicts in the Middle East and Ukraine have slashed fuel production capacity and sent margins way upWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|104,12
|2,12
|2,08
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