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11.05.2026 15:24:00
Oil market won’t return to normal this year if Iran conflict isn’t solved within weeks, Aramco CEO says
Oil futures for December have gained 47% this year, a sign that traders don’t anticipate a quick return to normal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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