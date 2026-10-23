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23.10.2026 20:30:00
Oil markets are on edge ahead of the weekend, as midterm elections near and fresh U.S. strikes on Iran are predicted
Oil has climbed back to an Iran-war high and may soon go higher, if the U.S. and Israel strike Iran after their respective voters go to the polls in the coming days.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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