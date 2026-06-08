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08.06.2026 23:02:02
Oil Markets Are Still on Edge After Months of Conflict. Here's What the Recent Escalation Between Iran and Israel Could Mean for Investors in 2026.
Oil prices continue to whipsaw amid volatile tensions in the Middle East.Iran and Israel both recently fired missiles at one another for the first time since the U.S. and Iran reached a ceasefire agreement in April.On Sunday, Iran lobbed missiles at Israel, attributing the attack to Israel’s bombing of suburbs in Southern Beirut in Lebanon, according to various media outlets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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