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16.06.2026 17:39:00
Oil may move through the Strait of Hormuz first, leaving fertilizer supplies stranded
The interim peace agreement between the U.S. and Iran seems to be doing little to answer some of the thornier questions about the Strait of Hormuz, including how much longer it will take for products other than crude to start moving through again.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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