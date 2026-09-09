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09.09.2026 05:16:34
Oil nears $100 as US launches new strikes on Iranian tankers
American military hit ‘multiple’ ships linked to Iran’s Revolutionary Guards in response to more attempted missile attacks on a US Navy warshipWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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