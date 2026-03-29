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29.03.2026 11:30:00
Oil Over $100, a War in the Middle East, and the Fed on Hold. Here's How to Protect Your Artificial Intelligence (AI) Portfolio in 2026.
Nobody who built an artificial intelligence-heavy portfolio during the hype years of 2024 and 2025 was thinking about oil prices, a potential war in the Middle East, or a Federal Reserve that refuses to cut rates. But here we are. Artificial intelligence (AI) stocks are largely selling off, and investors are anxiously checking headlines for what is next.Let's look at what's actually happening. Once you understand it, you can better think about how to protect your portfolio. This isn't just the generic "rotate to defensive stock" advice you'll find everywhere else.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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