Oil posts weekly gain as hurricane, stockpile drop extend rally

OIL posted its fourth straight weekly advance, with declining US stockpiles and Hurricane Beryl extending crude’s early-summer rally. West Texas Intermediate fell to settle near US$83 a barrel on Friday (Jul 5), but still cemented a 2 per cent weekly advance. The American benchmark hasn’t risen for four consecutive weeks since August 2023. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times