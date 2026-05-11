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12.05.2026 00:29:00
Oil price charts produced a pattern not seen in 36 years. What happened last time?
Brent crude futures charts produced a technical pattern that hasn’t been seen in 36 years, and what that could mean for oil prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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