|
04.07.2026 19:17:00
Oil Price Crash: 1 Top Oil Stock to Buy Now
Global oil markets have whipsawed this year amid rising geopolitical tensions. In late February, oil prices soared following U.S. and Israeli military strikes on Iran, sending shockwaves through the market. Brent crude surged as high as $138 per barrel as shipping lanes through the Strait of Hormuz came to a halt.The prospect of a peace deal between the U.S. and Iran has sent oil prices plummeting over the past several weeks, and Brent crude is now hovering around $71 per barrel. Despite the crash, uncertainty surrounding the peace deal and future transit through the Strait of Hormuz remains; investors can take advantage of the recent dip to scoop up one oil stock right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|72,12
|0,56
|0,78
|Ölpreis (WTI)
|68,78
|0,09
|0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.