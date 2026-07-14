|
14.07.2026 10:53:42
Oil Price Dips From High After Trump Changes Plans for Shipping Fees
Brent crude, the international benchmark, breached $85 per barrel for the first time in a month.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|84,23
|-0,50
|-0,59
|Ölpreis (WTI)
|79,13
|-0,21
|-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel mit Verlusten -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.