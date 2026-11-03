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03.11.2026 08:32:45
Oil price extends decline to $103
Crude prices stabilise on Tuesday as traders await developments in the Middle EastWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,38
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|Ölpreis (WTI)
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