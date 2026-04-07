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07.04.2026 07:10:36
Oil price fluctuates ahead of Trump's Iran deal deadline
The US president threatened to take out Iran "in one night" if it does not agree to open the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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