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11.05.2026 18:57:15
Oil price predicted to remain above $100 for rest of year
Investment bank JP Morgan expects oil to remain in the "low $100s" even if the Strait of Hormuz were to reopen next month.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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