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28.09.2026 06:31:02
Oil price rise puts more pressure on government bonds
Brent trades above $106 a barrel as 10-year Treasury yields hit 5.2%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,59
|2,27
|2,18
|Ölpreis (WTI)
|93,70
|1,29
|1,40