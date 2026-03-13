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13.03.2026 06:00:29
Oil price shocks create many losers, but some winners too
Offsetting the higher prices, energy companies have to contend with disruption where they have people and assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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