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18.05.2026 04:23:24

Oil price slumps as Trump says he called off Iran attacks

Energy markets have been on a wild ride as the key Strait of Hormuz waterway remains effectively closed.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
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